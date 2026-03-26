気象庁発表 中国地方・四国地方の3カ月予報 25日（水）の雨を受け、香川用水への取水制限が一時的に解除されました。 国や四国4県でつくる吉野川水系水利用連絡協議会は、2月20日から行っていた香川用水への取水制限を、26日（木）午前9時から一時的に解除しました。 徳島県の池田ダムの上流域でまとまった雨が降り、ダムへの流入量が増えたということです。 26日、午前0時時点の早明浦ダムの貯水率は47.1％と平年