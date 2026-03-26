ユーロ圏１０年債利回り格差仏７３、伊９３ｂｐ中東情勢めぐる警戒感で拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:31時点）（%） ドイツ3.021 フランス3.747（+73） イタリア3.949（+93） スペイン3.55（+53） オランダ3.162（+14） ギリシャ3.906（+89） ポルトガル3.5（+48） ベルギー3.647（+63） オーストリア3.356（+34） アイ