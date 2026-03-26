リンクをコピーする

通貨オプションボラティリティードル関連の１週間が上昇、中東リスク長期化を警戒 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.979.137.449.25 1MO9.057.657.648.13 3MO9.547.248.378.20 6MO9.547.088.578.14 9MO9.607.138.728.21 1YR9.577.208.808.24 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.4613.449.26 1MO8.4211.458.26 3