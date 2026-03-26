ドル指数が上昇、１０日線を上回る＝ロンドン為替 ロンドン市場では、ドル指数が上昇。東京午後の９９．５６２を安値に、ロンドン序盤には９９．７５４まで上昇している。１０日線９９．６２７を上回った。ドル指数上昇に背景としては、金融市場全般にリスク回避に傾いており、中東紛争の長期化に対する警戒感が広がっていることが指摘される。小幅ではあるものの有事のドル買いが優勢になっている。 ドルインデックス＝99