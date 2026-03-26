秋田朝日放送 ８月に開かれる秋田竿燈まつりで、初めてドローンを使ったショーを行うことになりました。 去年、竿燈まつりに訪れた人の数は４日間でのべ１０３万人と、過去１０年間で２番目に少なくなりました。竿燈まつりの実行委員会の役員会が２５日開かれ、初めてドローンショーを行うほか、新たにプレミアム観覧席を設けることが承認されました。 ドローンショーはＬＥＤライト