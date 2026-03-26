3月26日、高知市の県道を走っていた車が縁石に衝突し、車を運転していた80代の男性が死亡する事故がありました。警察によりますと26日午前11時20分頃、高知市鏡小浜の県道・高知伊予三島線が通る橋を東に進んでいた普通乗用車が橋の上で停止中だった自転車に接触した後、橋を通り抜けた先の丁字路の右側の縁石に衝突しました。この事故で、車を運転していた近くに住む無職の氏原賢一さん（86歳）が意識不明の重体となり、高知市内