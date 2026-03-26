京都府南丹市で、小学5年生の男子児童が行方不明となっていて、警察が捜索を続けるとともに情報提供を呼びかけています。行方不明となっているのは、南丹市立園部小学校の5年生、安達結希（あだち・ゆき）くんです。警察などによりますと安達くんは、3日前の今月23日午前8時ごろ、父親が車で学校のすぐ近くまで送り届けたのを最後に、行方が分からなくなっています。校内の防犯カメラに安達くんの姿は映っておらず、学校は登校して