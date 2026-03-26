26日午後5時すぎ、東京・中央区の9階建てマンションの一室が燃える火事がありました。この火事で、火元の部屋の住人が救助されたということです。警視庁などによりますと、26日午後5時すぎ、中央区新富の9階建てのマンションで火事がありました。5階のひと部屋が20平方メートル燃え、およそ1時間後にほぼ消し止められたということです。この火事で火元の部屋の住人1人が救助され、ケガはありませんでした。一方、大田区池上では、