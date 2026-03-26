３年ぶりのＶ奪還に燃える岸田護監督（４４）が２６日、両ひざの不調で開幕２軍スタートとなった杉本裕太郎外野手（３４）の早期復活を望んだ。今春のオープン戦で８試合に出場し、１５打数１安打、打率・０６７と低迷していたラオウ。両ひざの不調も響き、苦渋の２軍落ちを下した指揮官は「大きな決断？そらそうですね。やってもらわないといけない選手なので。もっと状態は上がってくると、間違いなく思っています。時間？か