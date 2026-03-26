株式会社アストロスケールは2026年3月25日、商業デブリ除去実証衛星「ADRAS-J（アドラスジェイ）」の軌道降下運用を開始したと発表しました。アストロスケールによると、ADRAS-Jは世界で初めて実際のスペースデブリへの接近と近距離からの撮影に成功した衛星です。現在は5年以内に自然落下し大気圏へ再突入できる軌道まで高度を下げており、今後も軌道降下を続けたのち、最終的には大気圏で燃え尽きる予定です。【▲ 観測対象のス