妻の育児が大変そうなので、夫はむしろ家にいない方が家事の量が減っていいんじゃないかと…圭太さんは本気で思っていたそう。そんなある日、圭太さんは休日出勤をすることになり…。＞＞【まんが】育児より趣味を優先する夫