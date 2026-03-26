男子ツアーを統括する日本ゴルフツアー機構（JGTO）と日本産業推進機構（NSSK）による国内男子ツアーの運営会社「株式会社ジャパン・プロゴルフツアー（J―TOUR）の設立会見が26日、都内のホテルで行われた。来季からJGTOは競技・選手の管理に特化。新会社が男子ツアーの運営及び事業面を担う。日系投資ファンドのNSSKのバックアップを得て、ツアー再生に臨むことになったJGTOの倉本昌弘副会長は「NSSKという経営のプロに伴走