高市首相は２６日の衆院本会議で、２０日（米時間１９日）の日米首脳会談の結果を報告した。米政府が会談後に発表した成果文書に「台湾海峡の平和と安定」の重要性が記載され、日本側の発表に言及がなかったたことに関し、「米側の記述と認識を全く一にするものだ」と述べ、日米間で意見の食い違いはないとの考えを示した。首相は成果文書について、「米国側が単独で発出した文書だ」と位置づけた上で、「首脳会談のやり取りに