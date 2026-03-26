「選抜高校野球・２回戦、専大松戸８−３九州国際大付」（２６日、甲子園球場）専大松戸が接戦を制し、２３年以来３年ぶり２度目の８強入りを決めた。持丸監督は常総学院などを含めて甲子園１０勝目となった。２点を先制されたが、二回に７番苅部の適時二塁打で１点差に迫ると、三回に４番吉岡の同点適時内野安打、５番瀬谷の勝ち越し適時打で逆転した。五回に同点に追いつかれたが直後に瀬谷の適時打で再び勝ち越すと、七回