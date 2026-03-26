【NASCAR】第6戦 グッドイヤー400（ダーリントン・レースウェイ／日本時間3月23日）【映像】身を挺して発進阻止！危機一髪の瞬間アメリカを代表するストックカーレースで、マシンがピットを出ようとした際にクルーがそれを止めようとする驚愕のシーンが見られ、中継が騒然となった。NASCAR第6戦、レーススタート前の時点で、ランキング2位につけていたバッバ・ウォレス。このレースもステージ1を4位で終えて、順調に走っていた