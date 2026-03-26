ファミリーレストラン「ジョナサン」の公式Xアカウント（＠jona_official_）は、2026年4月5日まで使えるクーポンを配信中です。おこさまメニュー7品が"半額"になるほか、おこさまソフトが99円で食べられます。店内飲食限定です。うどん＋ソフトクリームで345円対象商品を紹介します。＜494円→246円＞・おこさまパンケーキ・おこさまうどん（果汁ゼリー付き）・おこさまらーめん（果汁ゼリー付き）＜659円→329円＞・おこさまハン