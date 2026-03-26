【Kindle本 春のビッグセール】 開催期間：4月6日23時59分まで 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、最大70％オフになる「Kindle本 春のビッグセール」が開催されている。「メダリスト」や「宇崎ちゃんは遊びたい！」、「光が死んだ夏」など、多数のコミックスが対象となっているので、ぜひチェックしてほしい。