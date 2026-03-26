沖縄水産高校が、新たなスタイルで全国に存在感を示した。 2026年3月に沖縄県で開催された『おきなわカップ2026』で、沖縄水産は全国の強豪校を相手に堂々とした戦いを披露。身体能力の高さと組織的な戦術を融合させた“現代的なスタイル“で進化の兆しを見せた。 取材・文＝アウトナンバー編集部 ◆■組織的な「約束事」を徹底…指揮官が目指す新しい沖縄水産 沖縄水産に「組織的な規律」という新たな息吹