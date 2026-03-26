Suspended 4thが、ニューシングル『SUNBURST』を4月22日にリリースする。 （関連：“マンガ愛”が生んだバンドの名曲UNISON SQUARE GARDEN、9mm Parabellum Bulletらが見せるカルチャーの化学反応） 王道の“サスフォー節”をよりブラッシュアップさせたタイトルトラック「SUNBURST」と、“過渡期”での経験が最良の形で生かされた「My Syntax」の新曲2曲が収録された本作は、新たな反撃の狼煙と