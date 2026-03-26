2026年3月上旬に発売された『Shokz OpenFit 2+』×サカナクションの山口一郎モデル。即完売で本モデルは既にオンライン版は販売終了しているが、単なる限定コラボとして語るには勿体ないプロダクトだ。ベースとなったShokz『OpenFit 2+』自体の完成度の高さに加え、山口一郎氏とのコラボによって提示されたのは、「音楽との距離感」を見直すひとつの具体的な答えでもある。本稿では、実際の使用体験をベースに、その