ポケットモンスター＝ポケモンの様々なグッズを全国から集めた物産展が、高松市の高松三越で開かれています。 【画像をみる】ポケモン物産展で販売されているグッズ・会場内の様子 12の道県でそれぞれ地域をPRしている推しポケモンの商品約540種類が集まりました。香川の推しポケモンは「ヤドン」、県産のイチゴを使ったマカロンも販売されています。またPRブースでは県内に設置されているマンホールや様々な