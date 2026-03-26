最近、ひそかに憧れているのがアウトドアワゴンです。公園に遊びに行くときなど、駐車場から荷物をたくさん引いていけるので便利そうだなと思っています。撮影に出かける際にも、こういった類のキャリーが有用な場合があるかもしれませんね。 今回、コールマンのモデルがAmazonでセール中となっていました。10％OFFの1万2,781円で購入できます。Amazon限定カラーの「ベージュ」が対象です。