“スマホ条例”施行後も、子供たちの6割が2時間以上スマートフォンを使っていることがわかりました。愛知県豊明市は、仕事や勉強などを除くスマホの使用について1日2時間までを目安とする条例の効果について、2月までに市内の小中学生と保護者を対象にアンケート調査を行っていました。6754人の回答のうち、「2時間以上使用している」とする回答は中学生で64.7％にのぼり、「スマホなどの使用で寝るのが遅くなる