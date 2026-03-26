「盗撮画像共有グループ」の教師の裁判。被害児童の母親が法廷に立ち、「許す理由は一つもない」と涙を流しました。神奈川県の元教師・石川勝也被告(28)はおととし、勤務先の小学校で女子児童3人の下着を盗撮し、SNSで別の教師に共有した罪などに問われ、起訴内容を認めています。26日の裁判に被害児童の母親らが出廷し、「事件発覚時は涙が止まらず、娘には伝えられなかった。一生消えない傷で、許す理由は一つもない」