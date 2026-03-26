横浜FCは３月26日、2021〜25シーズンまで在籍したFW伊藤翔の現役引退を発表した。クラブの公式Xが、以下のように37歳アタッカーの功績を振り返る。「2007年のデビューから18年。「和製アンリ」の異名とともに、高校卒業と同時に世界へ挑んだ日本人初のパイオニアとして、当時日本中に走った衝撃と期待は、今も色褪せることなく多くの人々の記憶に刻まれています。数々のゴールで多くのファンを魅了し続けたストライカーが、