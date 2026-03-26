急な病気やケガをして、「救急車を呼んだほうがいいのか」「今すぐ病院に行ったほうがいいのか」など、迷った時は、県と21の市や町が協同した相談窓口があります。 （動画：長崎市提供） 「119番を通しての電話相談が増加しています。119番は緊急の回線です。ケガや病気などで判断に迷われた際は、♯7119におかけくださいますよう、よろしくお願いします」 「♯7119」で相談できる主な内容は、下記のとおり。 ・病気