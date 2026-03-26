鉄道のまちとして知られる新潟市秋葉区の新津で、100年以上つづく和菓子店。全国にファンを持つ名物『三色団子』。大正時代から続く味を守る親子の思いを取材しました。 鉄道のまち・新津。明治30年に現在の信越本線が開通すると、その後3路線が乗り入れ県内の主要都市とつながる交通の要衝として栄えました。 この街で、100年以上の長きに渡り愛され続ける和菓子店。 それが『御菓子司 羽入(おかしつかさ はにゅう)』で