大阪6月限 日経225先物53220-260（-0.48％） TOPIX先物3616.5-4.0（-0.11％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比260円安の5万3220円で取引を終了。寄り付きは5万3390円と、シカゴ日経平均先物（5万3640円）にサヤ寄せすることなく売りが先行した。直後につけた5万3250円を安値に上へのバイアスが強まり、前場中盤にかけて5万3920円まで上げ幅を広げる場面もみられた。買