26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円安の5万3000円と急落。日経平均株価の現物終値5万3603.65円に対しては603.65円安。出来高は2934枚となっている。 TOPIX先物期近は3603.5ポイントと前日比13ポイント安、TOPIXの現物終値比は39.3ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53000