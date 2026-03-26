26日(木)はスッキリしない天気で、とくに午前中は広い範囲で雨が降りました。今夜このあとも、中越と下越を中心ににわか雨がありそうです。これからお帰りの方は急な雨に注意ください。 一方、27日(金)は天気が回復に向かいそうです。 ◆27日(金)午前9時の予想天気図 はじめ低気圧周辺の雲がかかりますが、次第に日本海に中心を持つ高気圧に覆われてくるでしょう。このため天気は回復傾向ですが、はじめのうちは雨の降ると