水俣病の患者認定を巡り、3月12日に新潟地裁は県と新潟市に対し原告8人全員を認定するよう命じました。県と新潟市は26日に控訴すると表明しました。 控訴期限の26日、県と新潟市は「判決を受け入れると今後の認定審査に支障をきたす」として控訴すると表明しました。 ■新潟市 中原八一市長 「さまざまな観点で総合的に検討した結果、上級審への控訴を行わざるを得ないものと判断しました。新潟市としては今後の裁判に真摯(