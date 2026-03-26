●あす27日(金)～週末も春爛漫の陽気 日中の気温は20℃超続出●サクラは急ピッチで開花進む●来週初めはぐずつく天気も 気温高めで暖かい雨＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう26日(木)は安定した晴天の一日に。日ざしとともに最高気温は20度を超える所が続々出てくるなど、各地で春爛漫のポカポカ陽気になりました。そして、このあともしばらくはサクラの開花のペースが早まる暖かさが続きます。 今、大陸方面に前線や