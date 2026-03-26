いよいよ３月２７日に迫ったファイターズの開幕戦。リーグ優勝、そして日本一を目指す新庄監督と伊藤大海投手が意気込みを語りました。（新庄剛志監督）「ことしにかける思いは強いので。開幕から６連勝するつもりでやっていきます」２７日に福岡で行われるファイターズの開幕戦。新庄監督はソフトバンク・小久保監督と会見に臨み、意気込みを語りました。（新庄剛志監督）「誰を使っても活躍してくれるので。あ