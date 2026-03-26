リゾナーレ熱海では、2026年6月1日(月)〜9月30日(水)の期間、夏の夜空に輝く花火に包まれる「花火アフタヌーンティー」が初めて開催される。本プログラムは、熱海の代名詞である「熱海海上花火大会」をテーマにしたアフタヌーンティー。花火の情景を表現したスイーツや、色の変化を楽しむオリジナルモクテルを、花火に包まれているかのようなデザイン空間「和食ダイニング 花火」で堪能することができる。【写真】花火をイメージし