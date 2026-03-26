中国メディアの快科技によると、最新世代ロボットオオカミ群による「市街戦」映像が初公開された。中国兵器自動化研究所が開発した最新世代ロボットオオカミ群は、前の世代と比べてより頑丈なボディ、より高度な知能、より実践的な能力を備える。マイクロミサイルやグレネードランチャーなどより多くの武器や装備を搭載でき、強力な火力で標的を制圧できる。偵察を担当する個体は「暗影」、攻撃を担当する個体は「浴血」、支援を担