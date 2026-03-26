広東・香港・マカオグレーターベイエリア（粤港澳大湾区）の中核ハブプロジェクト「獅子洋通路」の重要な工事である獅子洋大橋で3月26日、東西両側にある主塔の工事が完了し、上部構造の施工に移行しました。獅子洋通路は全長35キロで、主要工事は珠江を跨ぐ獅子洋大橋と陸部の連絡通路から構成され、珠江河口域の要衝を横断し、広東省広州市南沙区と東莞市の沙田、虎門の2鎮（日本の町に相当）を結びます。将来的には周辺の道路網