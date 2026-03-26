ダイハツ工業はブレーキ部分に不具合があるとして、軽自動車「ムーヴ」など5車種で約40万台のリコールを国に届け出ました。対象となるのは、2016年9月から2023年6月までに製造された軽自動車「ムーヴ」や「ウェイク」など、あわせて5車種40万5963台です。国土交通省によりますと、雨水などを排水する部品の取り付けが不十分なため水が入り込み、最悪の場合、ブレーキの関連装置がさびついて穴があき、ブレーキが利きにくくなるおそ