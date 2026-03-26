26日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN （SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスは「2025-26 ファン感謝祭」の開催を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 開催日時は5月3日（日）午後を予定しており、ビエント高崎（ビッグキューブ）を会場に行われる。参加対象は2026年3月31日（火）までに入会したWINGS Club会員（グリーン・ジュニア）の方で、募集人数は最大400名程度。参加料金は1000円（