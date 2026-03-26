歌手の浜崎あゆみさんが3月25日、自身のインスタグラム・ストーリーズを更新。数年ぶりだというコンビニエンスストアでの“迷子”エピソードを公開し、反響を呼んでいます。 【写真を見る】【浜崎あゆみ】数年ぶりのコンビニで“パニック”「入り口から詰んだ」 2023年以来の来店を「わたし化石かよ」と自虐投稿によると、浜崎さんはリハーサル初日を終え、意気揚々とコンビニへ入店したものの、「勝手が分からず立ち尽くし