ロンドン中心部にあるオクトーバー・ギャラリーで、元神風特攻隊員で画家の吉田堅治さんの個展が開かれている。吉田さんの作品はヨーロッパを中心に高い評価を受けてきた。ウクライナや中東情勢が緊迫する中、平和を訴える吉田さんのメッセージが改めて響いている。日本人で初めて大英博物館で個展吉田堅治さん（1924〜2009）は、大阪府池田市に生まれた日本人画家だ。19歳で神風特攻隊に動員されて訓練を受けた経験を持ち、その戦