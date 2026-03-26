OECD本部＝2022年6月、パリ（共同）【ブリュッセル共同】経済協力開発機構（OECD）は26日公表した最新の経済見通しで、2026年の世界全体の実質経済成長率を2.9％と予測し、昨年12月の前回予測から据え置いた。中東での紛争に伴うエネルギー価格上昇が経済を下押しし、トランプ関税の実質的な税率低下や活発な人工知能（AI）関連投資によるプラス効果を打ち消すと見込んだ。日本の成長率も前回予測と同じ0.9％とした。OECDは、