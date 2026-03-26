天気予報を、より分かりやすく見るポイントや、予報の舞台裏について、気象予報士の河津真人さんに伝えてもらいます。【画像を見る】東京の猛暑日日数でみる「平年」感覚のズレ「くもりマーク」と「降水確率40％」 どっちを信じる？高柳光希キャスター：まずは、「くもりマーク」で「降水確率40%」の日。実際、「マーク」と「降水確率」のどちらを参考にすればよいのでしょうか。河津真人 気象予報士：「くもりマーク」