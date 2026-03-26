4月2日よりTBS系にて放送されるテレビアニメ『氷の城壁』（毎週木曜後11：56）の追加キャストとして、栗木桃香役を鬼頭明里、安曇優希役を波多野翔、熱川秋音役を川井田夏海が演じることが発表された。【画像】クール系から元気系まで！新たに発表された『氷の城壁』キャラクター今回発表された追加キャラクターは、小雪らの1学年下となる後輩メンバー。鬼頭演じる栗木桃香は、優希、秋音と同級生。かわいくて男子からの人気