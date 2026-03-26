「選抜高校野球・２回戦、専大松戸８−３九州国際大付」（２６日、甲子園球場）専大松戸が接戦を制し、２３年以来３年ぶり２度目の８強入りを決めた。持丸監督は常総学院などを含めて甲子園１０勝目となった。八回には公式戦初出場となった九番ＤＨの吉田颯人（２年）が左中間に３ランを放ち、試合を決定付けた。今大会から導入されたＤＨ制で、ＤＨ選手の本塁打１号となった。背番号２０を背負う吉田にとって、これが人生初