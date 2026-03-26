◇第98回選抜高校野球大会専大松戸８―３九州国際大付（2026年3月26日甲子園）専大松戸（千葉）が10安打8得点と打線が爆発して秋の王者・九州国際大付を下し、3年ぶりのベスト8進出を決めた。ベスト8が出そろい、対戦カードが決定した。専大松戸は27日の第3試合で秋の関東王者・山梨学院（山梨）と対戦する。77歳の大会最年長の指揮官・専大松戸の持丸修一監督は「秋の関東大会でやられてますんで、ぜひやりたいと思