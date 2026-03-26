東京都教育委員会は２６日、都立高４０校の５４の部活動を「特別強化プロジェクト」の対象に指定すると明らかにした。新年度からプロチームと連携した指導や設備の充実など、ソフト、ハード両面で重点的に支援し、「私立高並み」の環境を整備する。関連費用として７億円を新年度予算案に計上している。都教委によると、運動・文化の各種部活動を〈１〉優れた指導体制を確保しうる団体競技・分野で、全国大会出場が期待できる「