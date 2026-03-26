選抜高校野球は２回戦がすべて終了し、８強が出そろった。東北１校、関東が３校、近畿２校、東海１校、四国１校となった。２７日の準々決勝のカードは次の通り。第１試合中京大中京（愛知）−八戸学院光星（青森）第２試合智弁学園（奈良）−花咲徳栄（埼玉）第３試合専大松戸（千葉）−山梨学院（山梨）第４試合英明（香川）−大阪桐蔭（大阪）