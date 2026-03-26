ミニトマトの栽培農園による「緊急事態発生SOS！！窃盗団にやられた！！先週植えたミニトマト苗約2500本！！ハウス5棟分だよ？全部抜き取られてる！！」という悲痛な投稿。植えたばかりのミニトマトの苗2500本を一体、誰が…。ミニトマトの苗が大量に盗まれたのは、茨城・下妻市にある農業用ハウス。中を見ると苗は全くなく、無数の足跡だけが残されていました。被害に遭った農園：ミニトマトの苗を植えたんですが、2500本盗まれま