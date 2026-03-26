グラビアアイドルの日野麻衣（31）が26日、自身のインスタグラムを更新。サウナショットを投稿した。「3／28Open『スパメッツァ大井町トラックス』ひと足先にプレオープンにお邪魔させて頂きました」と報告。白いひもビキニ水着とサウナハット姿の曲線美を公開し「男性浴場も女性浴場も行かせてもらったんだけどどのサウナも個性があってとっても良かった私のお気に入りは女性サウナの薬草ロウリュめっちゃ良かったなぁ通い