女優の橋本環奈が、3月25日に自身のXを更新。“韓国アイドル風” メイク姿をアップし、ファンから称賛の声があがっている。橋本は《実はドラマ撮影終わって、韓国行ってました ほんと全然写真撮らなさすぎて、りっちゃん（川栄さん）とも撮りたかった 喋りすぎた。笑次の日は朝から風ちゃんと遊んだ 韓国アイドルメイク体験楽しかったね〜 盛り盛り #妃海風》と投稿。仲良しの女優・妃海風（ひなみふう）と「盛り盛り」の